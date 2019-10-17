Сотрудницу башкирского банка поместили под домашний арест по подозрению в хищении денег

По данным издания, с января 2017 по июль 2019 года подозреваемая, будучи управляющей одного из банковских офисов, вместе с другой сотрудницей похищала из кассы деньги. Недостачу скрывали посредством закрытия вкладов клиентов. Таким образом, было присвоено свыше 43 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.