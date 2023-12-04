Криминал 04 декабря 2023, 13:37 Сотрудницу банка заподозрили в присвоении денег со счета пенсионера в Пермском крае

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В городе Соликамск Пермского края правоохранители завели уголовное дело на сотрудницу банка. Ее подозревают в присвоении денег со счета пенсионера, оформившего накопительный вклад. Об этом написал сайт Ura.ru.

Как уточнили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина несколько раз обращался в банк для переоформления документов и однажды заметил, что на счету не хватает 50 тысяч рублей. Когда пенсионер закрывал один счет и открывал другой, обвиняемая оставила на старом счету клиента 50 тысяч рублей, а позже сняла их через банкомат.

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Теперь жительнице Соликамска грозит до шести лет лишения свободы.