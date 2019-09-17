Сотрудницу автомойки в Москве изнасиловали на рабочем месте

Двое разбойников ворвались на территорию автомойки на востоке столицы в ночь на 17 сентября. Вооруженные ножом и пистолетом мужчины изнасиловали сотрудницу сервиса, предварительно отобрав у нее газовый баллончик. Ее коллега лишился пачки сигарет и 50 рублей.

Как сообщило издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, инцидент произошел на улице Молостовых в московском районе Ивановское.

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После случившегося женщину отправили на экспертизу, пострадавшему от кулаков предполагаемых преступников сотруднику автомойки госпитализация не потребовалась.

По горячим следам подозреваемых задержали на улице Сталеваров в том же районе. Ими оказались 27-летний и 29-летний безработные граждане. Было принято решение об их заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Более подробной информации о происшествии пока нет.