Сотрудница заправки прогнала грабителя шваброй

Злоумышленник, вооруженный газовым баллончиком ворвался в помещение заправки. Первым делом он брызнул «перцем» в глаза охраннику, после чего тот выбежал на улицу. Преступник направился к прилавку искать деньги, но тут сам подвергся нападению.

В помещение ворвалась сотрудница заправки и стала выгонять молодого человека. Мужчина, растерявшись, попытался воспользоваться газовым баллончиком, но струя попала не в женщину, а ему самому в глаза.

Отчаянная сотрудница заправки, видя, что чаша весов склонилась на ее сторону, решила развить успех. В этом ей помогла оказавшаяся под рукой швабра. Преступник с позором бежал с поля битвы.

Полицейские пытаются найти нападавшего. Наградят ли женщину за ее храбрость — не сообщается.