Криминал 18 сентября 2023, 06:00 Сотрудница почты брала деньги из кассы на погашение своих кредитов Сотрудница почты в Курганской области брала деньги из кассы на погашение кредита Pxhere

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Сотрудница почтового отделения в курганской области стала похищать деньги со счета «Почты России», чтобы погасить свои кредиты. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на материалы Варгашинского районного суда.

Женщина набрала кредитов, а когда поняла, что на ежемесячные платежи ее зарплаты не хватает, то стала похищать деньги со счета «Почты России». Как указали в материалах суда, начальник почтового отделения в селе Пичугино Варгашинского округа присвоила 99 998 рублей.

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«Эти средства она тратила на погашение своих кредитов», — заявили в суде.

В общей сложности, как выяснилось на рассмотрении дела, женщина присвоила 228 950 рублей, но вернула в кассу 128 951 рубль из этих денег. Свою вину женщина признала.

Сама женщина пожилого возраста, кроме того, она воспитывает приемного ребенка. Эти обстоятельства признали смягчающими. Женщину приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.