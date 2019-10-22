Сотрудница офиса микрозаймов помогла посетителю войти в помещение, а он ограбил контору
В Уфе грабитель не мог справиться с дверью офиса микрозаймов, который пришел грабить. Но сотрудница организации помогла мужчине, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональное МВД.
Сотрудница офиса увидела, что мужчина не может открыть дверь и жестом показала, что ручку нужно дернуть сильнее. Когда тот зашел внутрь, оказалось, что вместо документов он принес с собой нож. Угрожая девушке холодным оружием, налетчик получил 2,5 тысячи рублей и скрылся.
Подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний ранее судимый гражданин.
Правоохранители возбудили уголовное дело.