Сотрудница микрокредитной организации обманула клиентов на 40 млн рублей в Екатеринбурге

Уточняется, что некоторых она уговаривала взять кредит и обещала его выплачивать сама. Еще на нескольких человек она оформила займ обманным путем.

«Потерпевшие даже не подозревали о том, что на них оформлены займы», — рассказал пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Также женщина украла деньги клиентов, которые пришли гасить долг. Она погасила ими свои кредиты. Часть украденных денег она тратила на собственные нужды. Общий ущерб оценен в 40 миллионов рублей.

Уголовное дело завели сразу по двум статьям. Ранее женщина уже была судима по похожим преступлениям.