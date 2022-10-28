Сотрудниц детсада в ХМАО заподозрили в хищении почти шести миллионов рублей | 360°

Криминал 28 октября 2022, 15:35 Сотрудниц детсада в ХМАО заподозрили в хищении почти шести миллионов рублей МВД: бухгалтеров детсада в ХМАО заподозрили в мошенничестве на 6 млн рублей РИА "Новости"

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Пять сотрудниц бухгалтерии детсада в ХМАО стали фигурантками дела о мошенничестве почти на шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УВД.

По данным ведомства, подозреваемые разработали преступную схему для получения компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях.

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Они предоставляли в филиалы банков списки на компенсации, но указывали там не родителей, а своих родственников, которым они якобы полагались. По версии следствия, преступная схема работала полгода — и подозреваемые успели похитить почти шесть миллионов рублей.

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У фигуранток дела провели обыски, изъяв ноутбуки, флеш-накопители и банковские карты и бухгалтерскую документацию. Против них возбудили дело по статье «Мошенничество».

В полиции уточнили, что одна из подозреваемых находится в изоляторе временного содержания, еще две женщины — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.