Сотруднику МЧС дали подписку о невыезде после гибели людей в пермском хостеле

Сотруднику МЧС Разифу Исмакаеву дали подписку о невыезде. Его обвинили в халатности, из-за которой погибли люди в мини-отеле «Карамель». Об этом сообщил корреспондент «360» из-зала суда.

До начала заседания Исмакаев рассказал журналистам, что виновным себя не считает. Представителей СМИ в зал суда не пустил — в материалах дела говорится о погибшем ребенке.

Ночью 20 января в хостеле «Карамель» в Перми прорвало транзитную трубу с горячей водой. Подвальное помещение, где находится гостиница, залило кипятком. В результате ЧП погибли пять человек. Среди них один ребенок. Еще два человека получили ожоги различной степени тяжести. Хостел должны были закрыть уже в феврале из-за нарушений требований безопасности. Работал он легально.

Прорвавшуюся трубу проложили в здании еще в 1962 году.Она какое-то время была бесхозной, и за ее состояние никто не отвечал. В хостеле также не было окон и эвакуационных выходов.