СКР: заключенный попытался дать взятку сотруднику колонии в Пензе

Заключенный попытался дать взятку сотруднику колонии. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СКР по Пензенской области.

Уточняется мужчина предложил инспектору 30 тысяч, чтобы тот принес ему два мобильных телефона, что запрещено правилами. Тот сразу же сообщил о попытке дачи взятки.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области вечером 6 декабря посредник задержан при передаче взятки», — рассказали в ведомстве.

На заключенного завели уголовное дело.