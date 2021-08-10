Сотрудников школы-интерната в Иркутской области заподозрили в избиении воспитанников

В Иркутской области полицейские задержали сотрудников школы-интерната. Им предъявили обвинение в применении к детям физической силы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело. Следователями СК в порядке со статьей 91 УПК РФ задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра», — говорится в сообщении.

В начале августа несколько воспитанников ГОКУ «Школа-интернат Квиток» заявили в полицию, что сотрудники учреждения били их. По их словам, причиной такого отношения стал побег подростков из интерната. Когда они вернулись, их наказали.

В зависимости от роли каждого задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Уже установлен факт избиения трех воспитанников. Сотрудники отстранены от должности. Расследование уголовного дела продолжается.