Сотрудников подмосковного Роспотребнадзора обвинили в коррупции

В Подмосковье перед судом предстанут три сотрудника регионального управления Роспотребназора, которых обвинили в коррупции. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

Мытищинская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении обвиняемых.

Следствие предполагает, что с сентября 2016 года по декабрь 2020 года обвиняемые получили более трех с половиной миллионов рублей в качестве взяток от глав и представителей коммерческих организаций, которые осуществляли свою деятельность на территории Мытищ.

«Вечерняя Москва» написала, что деньги передавались за покровительство, непроведение дальнейших проверок деятельности юрлиц и непривлечение к административной ответственности.

Уголовные дела в отношении обвиняемых рассмотрит Мытищинский городской суд.