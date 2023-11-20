Криминал 20 ноября 2023, 14:13 Сотрудников московского автосалона заподозрили в мошенничестве МВД: четырех сотрудников автосалона в Москве задержали из-за обмана клиентов Telegram-канал «МВД Медиа»

Читать 360tv в

Четырех работников автосалона на юго-востоке Москвы задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По информации полиции, группа мошенников обманывала покупателей машин, меняя название и расположение автосалонов в пределах Московского региона. Они размещали объявления о продаже автомобилей по низкой цене на различных интернет-платформах. Клиентам сообщали, что стоимость снизили в рамках специальной акции при условии приобретения в кредит.

Реклама

При приезде покупателям говорили, что выбранные ими автомобили находятся на складе, а для покупки нужно будет заключить предварительный договор и оплатить 30 тысяч рублей за подготовку машины к продаже. Затем они оформляли заявку на кредит.

При этом, когда клиенты подписывали кредитный договор, цена автомобиля увеличивалась. Если у покупателей возникали сомнения, на них оказывали психологическое давление.

Четырем сотрудникам автосалона на Привольной улице предъявили обвинения, их заключили под стражу. В результате обысков по 22 адресам изъяли деньги, банковские карты, автомобили, телефоны, ноутбуки и другие улики.

Ранее мошенники выманили у экс-солистки Московского балета на льду Галины Бескиной 800 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и начали пугать 84-летнюю пенсионерку.