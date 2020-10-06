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    06 октября 2020, 10:58

    Сотрудников мэрии Новосибирска заподозрили в растрате 200 млн рублей

    Полина Петрова

    Бывшего и действующего сотрудников мэрии Новосибирска заподозрили в растрате более 200 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
    Сотрудников мэрии Новосибирска заподозрили в растрате 200 млн рублей

    В 2016 году должностные лица подписали документы на покупку квартир в строящихся домах на 249 миллионов рублей. В настоящий момент строительство не закончено и заморожено. Чиновники авансом перечислили на счета застройщиков полную стоимость жилья. Компании, которые возводили объекты, обанкротились, пишет Life.

    В городской администрации и по месту жительства подозреваемых уже были проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.

    Новости SMI.FM