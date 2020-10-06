Сотрудников мэрии Новосибирска заподозрили в растрате 200 млн рублей

Бывшего и действующего сотрудников мэрии Новосибирска заподозрили в растрате более 200 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В 2016 году должностные лица подписали документы на покупку квартир в строящихся домах на 249 миллионов рублей. В настоящий момент строительство не закончено и заморожено. Чиновники авансом перечислили на счета застройщиков полную стоимость жилья. Компании, которые возводили объекты, обанкротились, пишет Life.

В городской администрации и по месту жительства подозреваемых уже были проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.