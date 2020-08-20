Сотрудников «Мегафона» в Саратове заподозрили в торговле данными клиентов

По версии следствия, один из злоумышленников имел доступ к информационной системе оператора, где хранились данные о клиентах. Он копировал эту информацию и передавал ее своему подельнику, который работал в салоне связи «Мегафон». Тот уже продавал данные третьим лицам.

По данному факту завели уголовные дела по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Обвинение задержанным пока не предъявили.