Криминал 14 ноября 2022, 07:59 Сотрудников Красноярского центра защиты леса схватили за взятку в миллион рублей МВД Красноярского края показало задержание 5 подозреваемых в получении взятки от лесорубов

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В Красноярском крае по подозрению в получении взятки задержали пять человек. Следователи считают, что сотрудники центра защиты леса помогли заготовить древесину под видом санитарной вырубки леса, сообщило Главное управление МВД России по Красноярскому краю.

В июне они получили от директора коммерческой лесозаготовительной организации через двух посредников взятку на более чем миллион рублей — треть от общей суммы. За эти деньги подозреваемые пообещали оформить документы на проведение лесопатологических обследований на лесных участках, чтобы потом провести на них санитарную рубку деревьев.

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Они уже проделывали такую операцию с индивидуальным предпринимателем. Через лесничего сотрудники центра защиты леса получили частями 200 тысяч рублей. Во время обысков у них изъяли компьютеры, телефоны, документы и почти миллион рублей, из которых 900 тысяч рублей пришлись на взятку.

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Против пятерых мужчин в возрасте от 34 до 49 лет возбудили уголовные дела. Одного из них отправили в изолятор, остальных поместили под домашний арест.