Криминал 21 августа 2023, 15:39 Сотрудников иркутского СИЗО осудили за пытки над заключенными Суд вынес приговор за пытки над арестантами пятерым надзирателям иркутского СИЗО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Иркутский областной суд приговорил пятерых сотрудников СИЗО к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет за применение пыток по отношению к заключенным. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Осужденные также лишились права занимать должности на государственной службе сроком на полтора года.

Реклама

«В зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления мужчины приговорены к лишению свободы сроком от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба.

Суд установил, что в ноябре 2020 года сотрудник СИЗО-1 нарушил права содержащихся в изоляторе. Он под надуманным предлогом перевел 29-летнего осужденного в несколько помещений, где сокамерники причинили тяжкий вред его здоровью. В преступлении оказались замешаны еще несколько сотрудников СИЗО-1.

Ранее заместителя начальника главного управления ФСИН по Приморскому краю арестовали по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Сумма заключенных им контрактов превышала рыночную стоимость более чем на миллион рублей.