Криминал 08 апреля 2024, 19:56 Сотрудников Института Пушкина задержали по делу о нелегальной миграции СК: в Институте Пушкина мигрантам выдавали поддельные языковые сертификаты

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Правоохранители задержали в Москве пять человек, в том числе сотрудников института имени А. С. Пушкина, по делу о незаконной выдаче мигрантам сертификатов о знании русского языка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По предварительным данным, в декабре 2023 года группа лиц, включая сотрудников вуза, выдавала иностранцам поддельные сертификаты о владении русским языком и знании истории России. При этом большая часть мигрантов не владела необходимыми навыками.

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Уголовные дела завели по двум статьям — «Организация незаконной миграции» и «Превышение должностных полномочий». Подозреваемыми по делу стали пятеро подозреваемых, по них по местам жительства и работы уже провели обыски.

Следователи намерены предъявить им обвинение, чтобы суд решил вопрос об избрании меры пресечения.

Осенью прошлого года Рособрнадзор организовал проверку в 13 вузах России, в которых проводят экзамены для мигрантов. Сотрудники ведомства выявили нарушения во всех учебных учреждениях.