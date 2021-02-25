Сотрудники завода в Мордовии похитили металла почти на 18 млн рублей

Работников Рузаевского завода химического машиностроения признали виновными в краже чужого имущества на сумму 17,7 миллиона рублей. Металл из складских помещений воровали две женщины и трое мужчин, написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Кроме того, данными участниками организованной преступной группы совершено покушение на хищение вверенного им имущества организации на сумму более 200 тысяч рублей. Однако преступление ими не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что действия граждан пресекли охранники. Похищенные листы металлопроката и швеллеры сотрудники реализовывали на предприятиях под видом металла, который получен законно. Он поступал на заводы других регионов России. Больше всего изделий продали в Пензенскую область.

Части виновных назначили наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы, другим предстоит пробыть в тюрьме два года и десять месяцев. Женщины перед отбыванием срока будут дожидаться, когда их дети достигнут возраста 14 лет.