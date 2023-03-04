Криминал 04 марта 2023, 18:09 Сотрудники общества «Мемориал» стали фигурантами дела о реабилитации нацизма ТАСС: СК завел дело о реабилитации нацизма против сотрудников «Мемориала» РИА «Новости»

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Уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников общества «Мемориал»* завели московские следователи. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что сотрудники центра включили в список репрессированных людей, которые сотрудничали фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

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«Возбуждено уголовное дело по статье „Реабилитация нацизма“ в отношении неустановленных сотрудников общества „Мемориал“*», — заявил источник.

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Расследованием дела занимается Тверской следственный отдел столичного главка СК, добавил собеседник.

Правозащитное общество «Мемориал»* ликвидировали по решению Верховного суда России в декабре 2021 года. Иск подала Генеральная прокуратура, которая заявила о неоднократном нарушении организацией закона об иностранных агентах.

«Мемориал»* — международная организация, которая расследовала политические репрессии во времена Советского Союза.

В России работал правозащитный центр «Мемориал»**, ликвидированный по решению Московского городского суда по иску Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы.

* Правозащитное общество «Мемориал» — признано в России иностранным агентом.

** Центр «Мемориал» — признан в России иностранным агентом.