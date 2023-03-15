Криминал 15 марта 2023, 00:35 Сотрудники таможни Пулково задержали женщину, которая пыталась вывезти в Турцию монеты

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Россиянка попыталась вывести в Турцию незадекларированные золотые монеты, стоимость которых составляет 110 828 рублей. Злоумышленницу задержали на таможне в Пулково. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Женщина прошла через «зеленый» коридор, чем подтвердила, что не имеет незадекларированных вещей. Однако таможенный рентген выявил наличие двух монет номиналом 10 рублей и еще одну монету из золота с аналогичным номиналом, выпущенные Санкт-Петербургским монетным двором в 1899 году и 1903 году соответственно.

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Против нее начали производство по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей в крупном размере».

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