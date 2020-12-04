Сотрудники соцзащиты признались в мошенничестве на сумму 11 млн рублей

Уточняется, что фигурантами стали бывший заместитель директора учреждения, экс-начальница отдела и ее заместитель. Следователи уточнили, что в 2017–2020 годах сотрудники соцзащиты оформляли жилищные субсидии на знакомых лиц. Этим людям сообщали, что фиктивно устраивают их на работу. Большую часть полученных средств обвиняемые присваивали себе. Также долю получали их союзники.

В какой-то момент в ведомстве обнаружили недостачу средств, после чего делом занялось ФСБ, информирует «Царьград».

«Обвиняемые признали вину в полном объеме, в содеянном раскаялись», — отменили представители СК.

Следователи пояснили, что вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков и оперативными материалами УФСБ России по Воронежской области.