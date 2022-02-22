Сотрудники СК задержали виновного в падении глыбы льда на горожанку в Дзержинске

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области задержало сотрудника подрядной организации города Дзержинска, виновного в ненадлежащей очистке крыши дома. Из-за недобросовестной работы задержанного пострадала горожанка, которая была отправлена в больницу из-за падения на нее наледи с крыши.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на комментарий ведомства, инцидент произошел около дома № 28 по проспекту Ленина. На голову 55-летней прохожей неожиданно упала глыба льда. Пострадавшую горожанку госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Следователи уже установили личность виновного в ненадлежащей уборке снега и льда с крыши жилого дома.