Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который обворовывал жителей Петербурга | 360°

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Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который обворовывал жителей Петербурга

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, который обманывал пенсионеров на деньги. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следователей, 21-летний житель поселка Металлострой занимался мошенничеством. Последней жертвой злоумышленника стала 82-летняя женщина. Он позвонил пострадавшей и рассказал, что ее сын якобы стал виновником аварии. Он попросил деньги у пенсионерки, чтобы спасти ее сына от тюрьмы. Женщина отдала ему 285 000 рублей и 5 300 долларов.

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При этом данный случай был не единственным в «карьере» молодого человека. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Мошенничество

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