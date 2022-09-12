Сотрудники полиции задержали жителя Ленобласти за стрельбу в мигранта | 360°

Криминал 12 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудники полиции задержали жителя Ленобласти за стрельбу в мигранта

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Житель Ленинградской области устроил стрельбу в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленник начал стрелять в мигранта. Об этом сообщили Nation News.

Ситуация произошла 11 сентября на проспекте Энгельса. Задержанный возмутился из-за того, что мигрант начал играть с ним в «шашки». Между мужчинами разогрелся конфликт. В результате злоумышленник разбил пострадавшему нос, а также выстрелил ему в ногу из травматического пистолета. После этого он сел в автомобиль и покинул место происшествия.

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Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Против него возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

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