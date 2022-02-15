Сотрудники полиции задержали двух закладчиков-иностранцев в Приморье

В городе Уссурийск Приморского края сотрудники подразделения по контролю за наркооборотом задержали двух закладчиков. Установлено, что задержанные мужчина и женщина являются иностранцами, проживающими во Владивостоке. Подельники сбывали наркотики в Уссурийске, развозя их по городу на Приусе.

Как сообщает vostokmedia.com, наркоторговцев задержали в районе улицы Ленинградская, где они сделали две закладки. При задержании и обыске у них изъяли еще 19 полимерных свертков с запрещенными веществами. Задержанные хранили расфасованные наркотики в автомобиле и планировали сбыть их в дальнейшем. Экспертиза показала, что «закладчики» перевозили героин. Общая масса наркотика составила 6,8 грамма, что считается партией крупного размера.

Стоит отметить, что женщину, которую полиция задержала за торговлю наркотиками, должны были выдворить из страны еще в 2014 году. Однако она проигнорировала такое официальное предписание и продолжила жить в России в статусе нелегального мигранта.

Задержанным предъявлено обвинение. За сбыт наркотических веществ им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей. А правоохранительные органы пытаются установить каналы поставки героина и выяснить причастность обвиняемых к другим подобным эпизодам.