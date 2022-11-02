Сотрудники полиции Волгограда задержали мошенников, которые притворялись кредиторами | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 15:53 Сотрудники полиции Волгограда задержали мошенников, которые притворялись кредиторами

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Сотрудники полиции Волгограда задержали группу злоумышленников, которые притворялись кредиторами и брали деньги за якобы предоставление услуг по оформлению займа. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Мошенники, которые являлись жителями Волгограда и Краснодарского края, создали компанию, которая якобы занималась кредитованием. Они имели в своем распоряжении базу данных кредитных брокеров. Фигуранты дела обзванивали людей, которым банки отказали в кредитовании и убеждали их в том, что нашли финансовую организацию, готовую выдать им средства. Для этого необходимо было оплатить оформление документов и консультацию.

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В общей сложности они обманули девять человек. Суммарно на своей деятельности члены ОПГ смогли выручить 300 тысяч рублей. Против них возбудили уголовные дела.

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