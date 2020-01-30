Сотрудники полиции торговали адресами погибших в Башкирии
Два бывших и два действующих сотрудника Управления МВД России по Стерлитамаку вступали в сделки с ритуальными службами. Их обвинили в продаже адресов погибших людей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на СК Башкирии.
Следователи предполагают, что оперативные дежурные, начальник дежурной смены и участковый отдела полиции раскрывали данные о местонахождении умерших директору ритуального агентства. За одно сообщение сотрудники получали от 500 до 1000 рублей на банковские карты.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела против подозреваемых по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».
Сейчас устанавливаются все детали преступления.