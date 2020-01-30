Сотрудники полиции торговали адресами погибших в Башкирии

Следователи предполагают, что оперативные дежурные, начальник дежурной смены и участковый отдела полиции раскрывали данные о местонахождении умерших директору ритуального агентства. За одно сообщение сотрудники получали от 500 до 1000 рублей на банковские карты.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела против подозреваемых по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Сейчас устанавливаются все детали преступления.