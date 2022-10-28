Сотрудники полиции Севастополя обнаружили мужчину с 600 грамами наркотиков | 360°

28 октября 2022, 21:14
Сотрудники полиции Севастополя обнаружили мужчину с 600 грамами наркотиков
Полицейские задержали злоумышленника, который покушался на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.
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После задержания сотрудники органов провели обыск с гараже наркокурьера. Там находились 600 граммов марихуаны, а также электронные весы и фасовочные материалы. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Теперь ему грозит до 20 лет заключения.
Наркотики
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