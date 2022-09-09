Сотрудники полиции обнаружили наркоплантацию в Коврове | 360°

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Сотрудники полиции обнаружили наркоплантацию в Коврове

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Сотрудники полиции накрыли наркоплантацию в Коврове. Злоумышленники оборудовали в одном из гаражей системы теплоизоляции, освещения и вентиляции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Владимирской области.

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В лабораториях задержанные выращивали траву. Товар они распространяли в Подмосковье, а также во Владимирской области. Полицейские изъяли более 850 кустов марихуаны и 900 граммов готового наркотика. Против ботаников возбудили два уголовных дела.

Наркотики

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