Криминал 16 января 2023, 22:47 Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в Ивановской области

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Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и полицейские обнаружили лабораторию по производству мефедрона в селе Заволжского района Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Лабораторию организовали в подсобном помещении деревенского дома. Наркотики злоумышленники прятали в лесу неподалеку. Полицейские нашли около 123 килограммов запрещенных веществ.

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Правоохранители задержали четырех сотрудников подпольного производства. Против них возбудили уголовные дела по факту производства и сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

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