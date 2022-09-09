Сотрудники полиции обнаружили два подпольных казино в Ижевске | 360°

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09 сентября 2022, 14:09

Сотрудники полиции обнаружили два подпольных казино в Ижевске

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Полицейские накрыли два подпольных казино, которые работали в Октябрьском и Первомайском районах в Ижевске. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Игры проводили с помощью компьютерного оборудования. Посетители проникали внутрь с помощью тайных входов. Силовики использовали спецсредства, чтобы попасть в заведения. На месте задержали пять злоумышленников.

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«Обнаружить дневную выручку заведения и черновую документацию оперативникам удалось в результате тщательного осмотра игорного клуба. Портмоне с денежными средствами оказалось спрятано под потолочными плитами», — отметили в ведомстве.

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