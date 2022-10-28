Сотрудники полиции Нижнего Новгорода задержали 15 организаторов подставных ДТП | 360°

Криминал 28 октября 2022, 04:20 Сотрудники полиции Нижнего Новгорода задержали 15 организаторов подставных ДТП

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Полицейские Нижнего Новгорода задержали группу злоумышленников, которые организовывали подставные ДТП и наживались на них. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на ГУ МВД по региону.

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Членами ОПГ являлись 15 человек. С помощью своих махинаций они смогли заработать 10 миллионов рублей. Они организовали по меньшей мере 35 аварий, а затем получали выплаты от страховых компаний. ДТП злоумышленники устраивали на участках дорог без камер. Сотрудники органов изъяли у мошенников машины и документы.