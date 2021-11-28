Сотрудники ПФР в Иркутске стали фигурантами дела о мошенничестве на 600 тысяч рублей

Сотрудники отделения Пенсионного фонда России в Иркутске стали фигурантами дела о мошенничестве более чем на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Дело против должностных лиц иркутского ПФР возбудили на основании результатов оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ.

По версии следствия, подозреваемые с использованием своего служебного положения похитили деньги из бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а потом распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий бюджету ПФР причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления, проводятся обыски и другие следственные действия. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.