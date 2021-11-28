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    28 ноября 2021, 12:46

    Сотрудники ПФР в Иркутске стали фигурантами дела о мошенничестве на 600 тысяч рублей

    Ольга Назаркина

    Сотрудники отделения Пенсионного фонда России в Иркутске стали фигурантами дела о мошенничестве более чем на 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

    Сотрудники ПФР в Иркутске стали фигурантами дела о мошенничестве на 600 тысяч рублей

    Дело против должностных лиц иркутского ПФР возбудили на основании результатов оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ.

    По версии следствия, подозреваемые с использованием своего служебного положения похитили деньги из бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а потом распорядились ими по своему усмотрению.

    В результате преступных действий бюджету ПФР причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления, проводятся обыски и другие следственные действия. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.