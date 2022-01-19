Сотрудники органов опеки заберут троих детей у жительницы Нижнего Новгорода, избившей сына

Сотрудники органы опеки намерены забрать трех детей у женщины, избившей ребенка в поселке Юганец Нижегородской области.

Как сообщает newsnn.ru, 43-летняя женщина избила своего сына семи лет, а затем сбежала. Вместе с ней исчезли две ее младшие дочери.

Но поиски женщины понадобилось два дня. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В худшем для нее случае она может отправиться в колонию на три года.

Кроме того, органы опеки считают, что женщина не может выполнять обязанности по воспитанию детей. Согласно готовящемуся постановлению, их у нее заберут и поместят на время в социальный реабилитационный центр.

Мужа у женщины нет. Семья жила за счет детских пособий. Четвертый ребенок женщины — дочь — уже достигла совершеннолетия.