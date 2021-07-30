Сотрудники новосибирской аптеки выкрали лекарства и продали их за 1,3 млн рублей

Сотрудники аптеки в Новосибирске украли сильнодействующие лекарства и сбыли их за 1,3 миллиона рублей. Нарушителями оказались мать и дочь. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Женщинам помогал их 36-летний знакомый. Он сбывал препараты. После обыска в квартире подозреваемых было найдено 150 флаконов и более 100 упаковок с сильнодействующими веществами. Также правоохранители обнаружили крупную сумму денег, вырученную с продажи препаратов. Заведено уголовное дело. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.