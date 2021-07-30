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    30 июля 2021, 14:37

    Сотрудники новосибирской аптеки выкрали лекарства и продали их за 1,3 млн рублей

    Арина Бобкова

    Сотрудники аптеки в Новосибирске украли сильнодействующие лекарства и сбыли их за 1,3 миллиона рублей. Нарушителями оказались мать и дочь. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

    Женщинам помогал их 36-летний знакомый. Он сбывал препараты.

    После обыска в квартире подозреваемых было найдено 150 флаконов и более 100 упаковок с сильнодействующими веществами. Также правоохранители обнаружили крупную сумму денег, вырученную с продажи препаратов.

    Заведено уголовное дело. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.