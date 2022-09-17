Сотрудники курганской полиции задержали торговку наркотиками, которая скрывалась 13 лет | 360°

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Сотрудники курганской полиции задержали торговку наркотиками, которая скрывалась 13 лет

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Сотрудники курганской полиции задержали 41-летнюю жительницу Свердловской области, против которой возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков. Злоумышленница на протяжении 13 лет скрывалась от следователей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Против злоумышленницы завели дело еще в 2009 году. Ее задержали в Далматовском районе с крупной партией героина.

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«В отношении злоумышленницы избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении, однако она решила скрыться от следствия», — отметили в ведомстве.

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Наркотики

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