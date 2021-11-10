Сотрудники Интерпола вернули сибиряку угнанный 15 лет назад автомобиль

Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль Toyota Camry. Раскрыли преступление сотрудники полиции и Интерпола при помощи коллег из Японии. Об этом сообщило управление ГИБДД по Иркутской области на своей странице в Instagram.

Дорожные инспекторы в ходе патрулирования остановили подозрительную иномарку. В ходе осмотра они выяснили, что на кузове перебит номер. По этому случаю завели уголовное дело. К расследованию подключились сотрудники местного отделения Интерпола. Установить оригинальный номер автомобиля правоохранители не смогли. Они обратились к коллегам из Японии, которые подключили к расследованию представителей завода, где сделали автомобиль.

Получив технические данные, полицейские установили законного владельца иномарки. Выяснилось, что Toyota Camry принадлежит жителю Новосибирска. В 2006 году иномарку угнали из его гаража.

Когда владельцу сообщили, что его пропажа нашлась, он сначала не поверил.

«Мы покупали ее в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение», — рассказал он.

Несколько дней назад мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать свою машину, и поблагодарил полицейских за проведенную работу.