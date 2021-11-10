Сотрудники Интерпола вернули сибиряку угнанный 15 лет назад автомобиль
Интерпол помог жителю Новосибирска вернуть угнанную 15 лет назад иномарку
Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль Toyota Camry. Раскрыли преступление сотрудники полиции и Интерпола при помощи коллег из Японии. Об этом сообщило управление ГИБДД по Иркутской области на своей странице в Instagram.
Дорожные инспекторы в ходе патрулирования остановили подозрительную иномарку. В ходе осмотра они выяснили, что на кузове перебит номер. По этому случаю завели уголовное дело. К расследованию подключились сотрудники местного отделения Интерпола. Установить оригинальный номер автомобиля правоохранители не смогли. Они обратились к коллегам из Японии, которые подключили к расследованию представителей завода, где сделали автомобиль.
Получив технические данные, полицейские установили законного владельца иномарки. Выяснилось, что Toyota Camry принадлежит жителю Новосибирска. В 2006 году иномарку угнали из его гаража.
Когда владельцу сообщили, что его пропажа нашлась, он сначала не поверил.
«Мы покупали ее в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение», — рассказал он.
Несколько дней назад мужчина приехал в Иркутск, чтобы забрать свою машину, и поблагодарил полицейских за проведенную работу.