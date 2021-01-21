«Сотрудники» газовой службы обманули пенсионеров на 1,4 млн рублей

Уточняется, что четверо обвиняемых под предлогом проверки заходили в квартиры к пожилым людям. Жертвам предлагали приобрести некую установку, убеждая в ее необходимости. Пенсионерам угрожали штрафом за отсутствие прибора.

«При получении согласия пожилого гражданина на приобретение указанного оборудования злоумышленники имитировали его установку, фактически ее не осуществляя», — отметили в пресс-службе.

Аферисты определяли местонахождение денег у хозяев квартир и похищали их. Группе подсудимых предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о мошенничестве и краже.