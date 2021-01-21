«Сотрудники» газовой службы обманули пенсионеров на 1,4 млн рублей
Люди, представившиеся сотрудниками газовой службы, обманным путем заполучили у пенсионеров 1,4 миллиона рублей. В период с января 2018 года по февраль прошлого года злоумышленники совершили 23 хищения в разных городах Свердловской области, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Уточняется, что четверо обвиняемых под предлогом проверки заходили в квартиры к пожилым людям. Жертвам предлагали приобрести некую установку, убеждая в ее необходимости. Пенсионерам угрожали штрафом за отсутствие прибора.
«При получении согласия пожилого гражданина на приобретение указанного оборудования злоумышленники имитировали его установку, фактически ее не осуществляя», — отметили в пресс-службе.
Аферисты определяли местонахождение денег у хозяев квартир и похищали их. Группе подсудимых предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о мошенничестве и краже.