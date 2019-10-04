Сотрудники ФСИН устроили перестрелку в Ингушетии. В больницу попал один человек

Перестрелка между сотрудниками ФСИН Ингушетии привела к ранению одного из них и госпитализации. После случившегося началась проверка для выяснения всех деталей, сообщил «360» начальник пресс-службы ОФСИН России по Республике Ингушетия Илез Ханиев.

«Факт в том, что вечером между сотрудниками произошла перестрелка, в результате которой один сотрудник получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу», — рассказал Ханиев.

На вопрос о причинах стрельбы, он ответил, что обстоятельства инцидента пока устанавливаются и проводится проверка.

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Как писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, сотрудники открыли огонь 3 октября на обочине дороги недалеко от села Яндаре. Там остановился один из мужчин на Lada Granta, а позже подъехала Lada Priora с сотрудниками собственной безопасности ведомства и СИЗО № 1. В итоге из первой машины выстрелили в работника следственного изолятора.

После случившегося участников перестрелки задержали, а пострадавшего доставили в больницу Назрани.