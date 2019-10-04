Сотрудники ФСИН устроили перестрелку в Ингушетии. В больницу попал один человек
«Факт в том, что вечером между сотрудниками произошла перестрелка, в результате которой один сотрудник получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу», — рассказал Ханиев.
На вопрос о причинах стрельбы, он ответил, что обстоятельства инцидента пока устанавливаются и проводится проверка.
Стрельба на кубанском заводе: названа причина попытки рейдерского захватаПодробнее
Как писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, сотрудники открыли огонь 3 октября на обочине дороги недалеко от села Яндаре. Там остановился один из мужчин на Lada Granta, а позже подъехала Lada Priora с сотрудниками собственной безопасности ведомства и СИЗО № 1. В итоге из первой машины выстрелили в работника следственного изолятора.
После случившегося участников перестрелки задержали, а пострадавшего доставили в больницу Назрани.