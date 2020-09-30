Сотрудники ФСИН пресекли передачу в СИЗО 11 телефонов в колбасе

Сотрудники ФКУ СИЗО-2 Ставрополья помешали доставке запрещенных предметов. Их пытались передать в колбасе.

Как заявили в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю, некий находчивый мужчина пытался в копченостях переправить осужденному 11 сотовых телефонов, семь сим-карт, три гарнитуры и три зарядных устройства.

Однако сотрудники следственного изолятора раскрыли хитрость. Теперь в отношении нарушителя составили административный протокол. Он получит штраф. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в сентябре шестерым заключенным удалось сбежать из колонии в Дагестане. Они прокопали туннель из своей камеры на улицу. Четверо из них сидели за преступления, связанные с наркотиками, еще двое — за убийства.

После произошедшего на сотрудников исполнительной колонии №2 открыли уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей. Газета «Известия» написала, что одного из работников ИК-2 задержали по этому делу. Его обвинили в превышении должностных полномочий. В итоге всех шестерых беглецов задержали.