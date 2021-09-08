Сотрудники ФСБ задержали участников террористической группировки в Омске

В Омске сотрудники ФСБ при поддержке СОБРа задержали участников террористической группировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, выходцы из стран Центрально-Азиатского региона занимались в Омске публичным оправданием терроризма и всячески его пропагандировали среди своего окружения. Они также склоняли новых членов ячейки к выезду в страны с повышенной террористической опасностью. Ведомство опубликовало видео задержания.

«Задокументированы намерения фигурантов выехать с территории Российской Федерации для вступления в ряды одной из международных террористических структур», — сообщили в ФСБ.

Пока идет следствие в отношении трех самых активных членов ячейки. Возбуждены уголовные дела. Остальные участники будут депортированы из страны.

Накануне стало известно, то ФСБ обвинила Главное управление разведки Украины в диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа. Арестованы трое подозреваемых. В ведомстве уточнили, что разведка Украины обещала заплатить исполнителям две тысячи долларов, а также обучить взрывному делу.