Важное 10 июля 2023, 12:45 ФСБ задержала руководителей клиники, занимавшихся незаконной миграцией украинцев ФСБ сообщила о задержании руководителей клиники, организовавших миграцию украинцев

Читать 360tv в

Сотрудники ФСБ задержали руководителей частной клиники, которые занимались организацией незаконной миграции украинцев в столичном регионе. Они помогли въехать в Россию более 150 иностранным гражданам, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Москве и Московской области.

Задержанными оказались члены этнической преступной группы, которые организовали канал незаконной миграции в столичный регион. Правоохранители установили, что руководители и сотрудники частной медицинской клиники изготавливали и выдавали гражданам Украины фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения «обследований» в медицинском учреждении Подмосковья.

Реклама

На самом деле мнимые пациенты не имели никаких заболеваний и лечиться не собирались. По данным ФСБ, на основании фиктивных документов на миграционный учет в столичном регионе встали более 150 человек. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности преступной группы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали молодого человека, который 23 февраля подорвал железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. В ведомстве уточнили, что злоумышленник действовал по заданию представителей украинских спецслужб.