Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в вымогательстве миллиона рублей

Уточняется, что предприниматель отказался переводить деньги на счет злоумышленника. Тогда он сделал муляж взрывного устройства, положил его в темный пакет и отправил на такси бизнесмену. Когда мужчина увидел посылку, то рассказал об этом полицейским. Прибывший на место кинолог с собакой установил, что предмет не представляет опасности.

Задержанному вменяют вымогательство. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.