Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в вымогательстве миллиона рублей
Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего подозреваемого в вымогательстве одного миллиона рублей в Новосибирске. По предварительным данным, мужчина угрожал жертве физической расправой, пишет «Царьград».
Уточняется, что предприниматель отказался переводить деньги на счет злоумышленника. Тогда он сделал муляж взрывного устройства, положил его в темный пакет и отправил на такси бизнесмену. Когда мужчина увидел посылку, то рассказал об этом полицейским. Прибывший на место кинолог с собакой установил, что предмет не представляет опасности.
Задержанному вменяют вымогательство. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.