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    25 марта 2022, 10:19

    Сотрудники ФСБ задержали хабаровчанина за попытку продать Украине данные для диверсий

    Наза Салех Захи

    Жителя Хабаровска задержали за государственную измену. Он пытался продать Украине закрытые сведения для диверсий. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России», — сказано в релизе.

    По оперативной информации, у мужчины был доступ к закрытым данным. Он анонимно в Сети предложил украинским спецслужбам приобрести у него «сведения, которые можно было бы использовать в ущерб безопасности России, в том числе и для совершения диверсий. Такое предложение он выдвинул уже во время спецоперации на Украине.

    «В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось», — добавили в ведомстве.

    Против жителя Хабаровска завели уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена».