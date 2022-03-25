Сотрудники ФСБ задержали хабаровчанина за попытку продать Украине данные для диверсий

Жителя Хабаровска задержали за государственную измену. Он пытался продать Украине закрытые сведения для диверсий. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России», — сказано в релизе.

По оперативной информации, у мужчины был доступ к закрытым данным. Он анонимно в Сети предложил украинским спецслужбам приобрести у него «сведения, которые можно было бы использовать в ущерб безопасности России, в том числе и для совершения диверсий. Такое предложение он выдвинул уже во время спецоперации на Украине.

«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось», — добавили в ведомстве.

Против жителя Хабаровска завели уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена».