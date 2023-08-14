Криминал 14 августа 2023, 18:26 Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин по подозрению в производстве наркотиков в Нижегородской области

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Сотрудникам ФСБ удалось задержать двух мужчин, которые подозреваются в организации подпольной нарколаборатории для производства запрещенных веществ в Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В ходе обысков правоохранители обнаружили в лаборатории 15 килограммов наркотиков. Задержанные занимались изготовлением запрещенных веществ, после чего поставляли их в разные регионы страны.

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Отмечается, что против мужчин возбудили уголовное дело, их заключили под стражу.