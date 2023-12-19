19 декабря 2023, 18:49
Сотрудники ФСБ выявили две нарколаборатории в Нижегородской области
На территории Богородского и Борского районов Нижегородской области сотрудники УФСБ выявили две нарколаборатории. В них производили наркотическое вещество «мефедрон» в особо крупном размере, написало НИА «Нижний Новгород».
Как уточнили в ведомстве, организаторы преступной группировки сбывали наркотики через закладки, а полученные деньги тратили на предметы роскоши и приобретение недвижимости.
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Все причастные к организации нарколабораторий задержаны. Им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
Наркотики
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