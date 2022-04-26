Сотрудники ФСБ Приморья задержали аквалангистов за добычу трепанга у границы с КНДР

В охраняемой зоне Приморского края местные сотрудники ФСБ поймали аквалангистов. Было установлено, что они охотились под водой за морским огурцом (трепангом), за что теперь понесут наказание.

Как пишет vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу «Земли леопарда», в ходе операции по задержанию контрабандистов силовики смогли поймать не только аквалангистов, но и остановили экипаж судов, пытавшийся скрыться с места.

Теперь нарушители предстанут перед судом за «незаконное нахождение в заповеднике и его охраняемой зоне, а также за нарушение пограничного режима».

Задержанные катера аквалангистов сейчас находятся на штрафстоянке пограничного управления ФСБ. В пресс-службе также отметили, что во время задержания изъяли комплекты специализированного снаряжения для водолазов с грузами для глубокого погружения. Кроме того, правоохранителям удалось обнаружить наземную локацию на полуострове Краббе, где базировались браконьеры.