Сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт уроженца Украины в Нижнем Тагиле | 360°

Криминал 12 октября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт уроженца Украины в Нижнем Тагиле ФСБ предотвратила теракт в административном здании Нижнего Тагила РИА Новости

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Сотрудники УФСБ по Свердловской области предотвратили теракт в административном здании Нижнего Тагила. Подозреваемый задержан, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В сообщении отмечается, что 59-летний местный житель приехал в Свердловскую область с Украины в 2014 году.

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Дома и на работе у фигуранта силовики обнаружили вещества, которые он хотел использовать для изготовления самодельного взрывного устройства.

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По данным местных СМИ, мужчина работал дворником в больнице.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Брянске. Украинские спецслужбы готовили нападение на транспортно-логистический терминал. Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого исполнителя. Украинец 1967 года рождения приехал в один из приграничных российских регионов транзитом через Эстонию. У подозреваемого изъяли взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

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