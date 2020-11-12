Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию во Владимирсркой области

Уточняется, что в частном домовладении производились синтетические наркотики. Оперативники нашли здесь мефедрон массой примерно 9,3 килограмма, около 950 литров наркосодержащей жидкости, специальную посуду, весы и упаковку.

По информации пресс-службы в лаборатории производили наркотики, которые потом сбывали через интернет. Трех человек задержали с поличным в процессе производства очередной партии продукции. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.